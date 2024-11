Oggi Foggia-Crotone e Catanzaro-Viterbese, martedì 18 ottobre Crotone-Virtus Francavilla e Monopoli-Catanzaro, tra sabato 22 ottobre e domenica 23 Catanzaro-Juve Stabia e Turris-Crotone, domenica 30 ottobre Crotone-Az Picerno e Avellino Catanzaro (con l’aggiunta del secondo turno di Coppa Italia di C che si giocherà il 3 novembre e che vede il Crotone impegnato contro il Monopoli ed il Catanzaro affrontare, al Ceravolo, il Potenza).

Questo l’antipasto estremamente succulento ed impegnativo prima del derby delle e fra le fuggitive del girone C della Lega Pro, Catanzaro Crotone, che si svolgerà domenica 6 novembre alle 14.30 al Ceravolo.

Oggi le due squadre sono entrambe a 19 punti, uniche ad avere una media punti così alta dopo 7 giornate, visto che in tutti gli altri campionati, e non solo negli altri gironi di serie C, nessuno ha fatto meglio di loro, avendo entrambe pareggiato solo una gara e vinte tutte le altre. Il Catanzaro, addirittura, viaggia con una differenza goal da primato europeo (+23) ed il Crotone ha già affrontato e battuto Pescara (a casa loro) e Monopoli, Juve Stabia ed Avellino; squadre che dovrà affrontare appunto il Catanzaro prima del big match del 6 novembre.

Certo nel turno di coppa Italia giocheranno di certo le seconde linee di entrambe le capolista; comunque, 5 gare nei 22 giorni precedenti al derbyssimo non sono poca cosa, soprattutto guardando agli scontri che le due calabresi sono chiamate a giocare; altrettanto certo è che ogni singolo risultato peserà su quello successivo, fino ad arrivare al fatidico confronto.

Anche perché sia Mister Vivavirini che Mister Lerda di acqua sul fuoco ne stanno buttando più di tutti. Mai un sorriso più che proclami, mai una provocazione, nemmeno sotto traccia e, soprattutto, nemmeno dopo che il Direttore Generale del Crotone Raffaele Vrenna jr è scivolato sulla buccia di banana marca Auteri dopo Catanzaro Messina del 24 settembre scorso.

Azzardiamo un pronostico

E se si può dare per scontato(?) che il turno di oggi possa essere considerato prevedibile(?) con altri tre punti per entrambe (con i punti interrogativi che, ovviamente, aumentano a Foggia) ci si può lanciare, con vero coraggio barbaro lo ammettiamo, in un pronostico delle altre gare, per immaginare come, molto eventualmente, possa essere affrontato il derby del 6 novembre prossimo.

Nell’azzardo partiamo dal Catanzaro che ipotizziamo sia tranquillamente in grado di vincerle tutte e pareggiarne una sola (tra le trasferte di Monopoli ed Avellino); il Crotone pensiamo che se dovesse superare lo scoglio Torre del Greco, possa fare tranquillamente(?) filotto di 4 vittorie su 4. Cosa cambierebbe, dunque, se il Crotone dovesse arrivare al Ceravolo in vantaggio di classifica?

Secondo noi, non pochissimo! Ma nemmeno tantissimo. Così come siamo consapevoli che i campionati si dipanano sui dettagli, siamo altrettanto certi che il derby sarà uno spettacolo a prescindere, che le due calabresi hanno già evidenziato di essere categoria a parte anche rispetto al Pescara, e che ci sarà ancora tantissimo da raccontare di questo campionato di Lega Pro che, anche quest’anno, farà vivere un altrettanto eccezionale “altro campionato” nello svolgimento dei play off!