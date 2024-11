La società guidata dal presidente Floriano Noto ha annunciato i nuovi innesti nel pomeriggio di oggi. Mentre cresce l'attesa per il colpo Pietro Iemmello, in uscita invece Carlini

In attesa dell'annnuncio che andrebbe a rendere ufficiale l'approdo di Pietro Iemmello al Catanzaro, la società giallorossa nel pomeriggio di oggi ha comunicato due nuovi innesti. Rinforzo in attacco con il sodalizio guidato dal presidente Noto che si assicura dal Padova le prestazioni di Tommaso Biasci, giocatore che arriva in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto, con opzione da esercitare a giugno. L’attaccante toscano, classe 1994, cresciuto nei settori giovanili del Pisa e del Livorno, ha vestito tra i professionisti le maglie della Lucchese, Paganese, Carrarese e Carpi, prima di approdare a Padova nel gennaio scorso.

A centrocampo la società giallorossa si è invece assicurata le prestazioni dell’ecuadoriano Luis Maldonado, che arriva in Calabria a titolo definitivo dal Catania. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Chievo, il play classe 1996 ha vestito la maglia della società etnea dal 2020, dopo quattro stagioni nell’Arzignano Valchiampo.

Oltre agli acquisti, il mercato giallorosso potrebbe conoscere anche addii: Max Carlini, infatti è in uscita. Il 35enne di Terracina, che piace a Potenza e Viterbese, saluterebbe le Aquile dopo 69 presenze condite anche da 17 gol e 9 assist.