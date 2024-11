Veramente un peccato. La gara andata in scena allo stadio Ceravolo tra Catanzaro e Frosinone, valida per il 12esimo turno di Serie B, è terminata 0 a 0. Un pareggio che sta stretto alle Aquile perché per quanto visto in campo, la formazione calabrese, avrebbe meritato sicuramente di più anche perché gli ospiti hanno tirato in porta, praticamente, solo all’ultimo minuto di gioco disponibile. Si tratta comunque del sesto risultato utile dei giallorossi che però contano cinque pari e una sola vittoria. La classifica vede al momento le Aquile decime con 14 punti.

Primo tempo

1' - Inizia Catanzaro-Frosinone, il primo possesso è dei ciociari.

3' - Prima occasione per i giallorossi. Pagano conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra nei pressi dell'area di rigore, Pontisso batte e la traiettoria del cross è indirizzata verso il secondo palo dove Bonini stacca di testa, la deviazione però esce di poco larga al lato.

11' - Koutsoupias ci prova da fuori per i giallorossi a seguito di una bella ripartenza, ma la conclusione è larga.

17' - Primo squillo degli ospiti con Barcella che conclude da fuori area rasoterra, la palla però esce fuori anche se non di tantissimo.

24' - L'arbitro si intromette in una azione offensiva del Catanzaro e il Frosinone recupera palla e riesce a essere pericoloso con Vural di testa, la conclusione però è alta.

37' - Pasticcio della difesa ciociara che favorisce Iemmello al limite che controlla di destro portandosi la palla sul sinistro con il qual conclude forte, ma il tiro è troppo centrale e Cerofolini respinge.

41' - Ancora Catanzaro con compagnon che colpisce di testa su un cross di Cassandro, ma la conclusione è debole e l'estremo difensore ciociaro blocca.

45+1 - Il primo tempo di Catanzaro-Frosinone termina 0 a 0.

Secondo tempo

46' - Riparte Catanzaro-Frosinone. Brignola in campo al posto di Cassandro per i giallorossi.

57' - Brignola, dalla sinistra, mette in mezzo rasoterra, La Mantia si smarca e prova la deviazione d'esterno che però viene intercettata da un difensore dei ciociari che manda in corner.

60' - Azione pericolosissima del Catanzaro che si sviluppa sulla destra. Dopo una serie di combinazioni vincenti Iemmello serve Compagnon in area che conclude di prima intenzione cercando l'angolino basso, però la palla fa la barba al palo e finisce out.

64' - Aquile sulla cresta dell'onda. Pittarello ci prova dal limite con una conclusione a giro ma Cerofolini riesce a respingere in qualche modo, poi l'azione dopo una serie di passaggi sfuma.

70' - Partita bloccata. Il Catanzaro prova in tutti i modi a trovare la via del gol stazionando praticamente tutto il tempo nella metà campo avversaria senza però essere troppo pericoloso.

90' - Forcing finale delle Aquile. Sono 5 i minuti di recupero concessi.

90+2' - Iemmello ci prova direttamente da calcio di punizione, la sfera dopo una deviazione è di pochissimo larga.

90+5 - Garritano prova il colpaccio per gli ospiti nell'ultimo minuto disponibile ma Pigliacelli è attento e respinge.

90+5 - Non c'è più tempo, Catanzaro-Frosinone termina 0 a 0.

Il tabellino

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Compagnon (D'Alessandro 67'), Koutsoupias, Pontisso (86' Biasci), Pagano (Petriccione 66'), Cassandro (Brignola 46'); Iemmello, La Mantia (Pitarello 59'). A disp: Dini, Turicchia, Antonini, Petriccione, Brignola, Ceresoli, Biasci, Seck, Buso, D'Alessandro, Coulibaly, Pittarello. Allenatore Caserta

Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; A. Oyono, Vural (Garritano 72'), Cichella, Barcella, Marchizza; Kvernadze (Ambrosino 87'), Canotto (61' Sene). A disp: Sorrentino, Ghedjemis, AMbrosino, Begic, Gelli, Garritano, Bettella, Oyono, Szyminsky, Lusuardi, Darboe, Sene. Allenatore Greco.

Ammoniti: Iemmello (C), Kvarnadze (F), Brighenti (C), Darboe (F).