Con un'ordinanza il sindaco ha superato una precedente disposizione dell'assessore allo Sport

Resterà definitivamente chiuso il palazzetto dello sport nel quartiere Corvo a Catanzaro. Lo ha stabilito con un'ordinanza sindacale, il primo cittadino, Sergio Abramo. Risale, infatti, a venerdì l'amanazione dell'atto, che fa seguito ad una lunga serie di provvedimenti di segno opposto, finalizzati a garantire la regolamentazione delle attività sportive nella struttura dichiarata inagibile perchè non più rispondente agli stringenti requisiti in materia di sicurezza.

Era stato l'assessore allo Sport, Domenico Cavallaro, lo scorso febbraio ad impugnare carta e penna scrivendo ad una società sportiva catanzarese e autorizzando l'apertura del palazzetto in occasione di una gara di calcio a cinque sebbene all'interno della struttura fosse stata sospesa ogni attività per via di alcuni rilievi mossi in fase di sopralluogo dal comando dei vigili del fuoco tra cui, non da ultimo, il mancato collaudo delle scale di emergenza, realizzate con un successivo progetto di adeguamento ma mai collaudate. La missiva vergata dal solo assessore e non dall'organo amministrativo è stata però superata dall'ordinanza sindacale dello scorso venerdì che ne interdisce l'uso "fino a nuove disposizioni".

Luana Costa