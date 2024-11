La gara valida per l'ottavo turno del campionato cadetto è in programma domenica 6 ottobre alle 15 allo stadio Nicola Ceravolo

Dopo la trasferta campana contro la Salernitana le Aquile tornano tra le mura amiche dello stadio Nicola Ceravolo. Domenica 6 ottobre, alle ore 15 il Catanzaro affronterà il Modena nella gara valida per l’ottavo turno di Serie B. Un avversario certamente da non sottovalutare che però, al momento, ha raccolto 8 punti in classifica, uno in più della formazione calabrese.

La prevendita dei biglietti per Catanzaro-Modena inizierà domani, 1 ottobre, alle ore 15:00 su TicketOne, nei punti vendita autorizzati, e al botteghino dello che sarà aperto solo il giorno della partita e nei giorni immediatamente precedenti.