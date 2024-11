Nella ripresa prima Ambrosino e poi l’autogol di Marin. Giallorossi terzi in classifica in attesa della conclusione del 16esimo turno del campionato cadetto

Le Aquile continuano a volare ad alta quota nel campionato di Serie B. Il Catanzaro ha battuto il Pisa 2 a 0 allo stadio Nicola Ceravolo. Dopo un primo tempo terminato sullo 0 a 0, nella ripresa prima Ambrosino e poi l’autogol di Marin decretano la terza vittoria consecutiva per i giallorossi. A seguito del risultato maturato il Catanzaro ora va in terza posizione in classifica in attesa della conclusione del 16esimo turno del campionato cadetto.

Catanzaro-Pisa: primo tempo

Pisa subito pericoloso con Gliozzi al 3’ che servito rasoterra dalla destra ci prova di prima intenzione da dentro l’area ma la conclusione è larga. Il Catanzaro risponde all’11’ con Biasci che da solo in area tira addosso a Nicolas e la palla si perde in corner. Ritmi bassi, le occasioni da entrambe le parti scarseggiano. Il Catanzaro fa tanto possesso palla mentre il Pisa prova a giocare di rimessa. Alla mezz’ora il risultato resta sullo 0 a 0.

Al 36’ grande occasione per il Pisa con Valoti che riceve, praticamente, la palla dal portiere giallorosso, ma non è svelto nella conclusione e Fulignati rimedia in un secondo momento. Il Pisa si rifa sotto al 41’ con Gliozzi che si gira bene da posizione defilata sulla destra e conclude, l’estremo difensore del Catanzaro s’immola e riesce a deviare in corner. Dopo due minuti di recupero la prima frazione di gioco termina sullo 0 a 0.

Catanzaro-Pisa: secondo tempo

Il Catanzaro parte bene nel secondo tempo e al 48' arriva la prima conclusione in area di Biasci che da posizione defilata sulla sinistra ci prova al volo di collo pieno, ma la palla è larga.

Al 54' però le Aquile passano in vantaggio. Katseris sulla sua corsia di competenza, la destra, beffa un difensore e nei pressi del fondo mette in mezzo basso e forte, al centro c'è Biasci che però non trova la deviazione vincente. Però dall'altra parte c'è Vandeputte che controlla e butta la palla nuovamente nel cuore dell'area dove c' Ambrosino che non sbaglia e segna il suo primo gol in magia giallorossa. Catanzaro 1, Pisa 0.

Il Pisa prova a rispondere e impegna Fulignati in un paio di occasioni. Prima con Valoti al 59', poi con Piccinini al 66'. Poi i giallorossi vanno vicini al raddoppio in due occasioni. Prima con Stoppa che ci prova da fuori ma Nicolás riesce a bloccare, poi Vandeputte un minuto dopo conclude centrale.

Ma passa poco tempo e arriva il secondo gol. Katseris si fa tutta la fascia destra, entra in area e conclude in diagonale, l’estremo difensore nero azzurro para, ma sulla respinta la palla sbatte addosso a Marin e vola lentamente oltre la linea di porta. All’82’ Catanzaro 2, Pisa 0. Nel finale poco da segnalare e dopo quattro minuti di recupero la partita termina 2 a 0 per i giallorossi.

Il tabellino

Catanzaro: Fulignati, Scognamillo, Katseris, Krajnc, Brighenti, Ghion (86′ Pontisso), Pompetti (72′ Verna), Sounas (86′ Oliveri), Vandeputte, Biasci (72′ Stoppa), Iemmello (52′ Ambrosino). A disp. Sala, Borrelli, Kastev, D’Andrea, Brignola, Veroli, Miranda, Ambrosino. All. Vivarini

Pisa: Nicolas; Esteves, Canestrelli, Hermannsson, Beruatto (64′ Barbieri); Marin, Piccinini; Tramoni (81′ Masucci), Valoti (64′ Arena), Mlakar (72′ Vignato); Gliozzi (64′ Moreo). A disp. Loria, Leverbe, Caracciolo, D’Alessandro, Nagy, Veloso, Barberis. All. Aquilani

Arbitro: Ghersini di Genova

Reti: 52′ Ambrosino, 82′ aut. Marin

Note: Recupero 2′ pt, 4′ st. Ammoniti: Krajnc, Canestrelli, Ambrosino, Verna