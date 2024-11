La stagione regolare di Serie B volge al termine, domani sera alle 20.30 andrà in scena l’ultimo turno del campionato cadetto. Il Catanzaro, che è ormai certo del quinto posto in classifica, affronterà la Sampdoria al Ceravolo che però, a causa di alcuni scontri verificatisi a Genova, non sarà accompagnata dai propri tifosi. Nella conferenza stampa della vigilia mister Vincenzo Vivarini ha dichiarato: «Abbiamo tirato un po’ il collo a tutti. Siamo arrivati bene perché adesso ci dobbiamo giocare i playoff, è chiaro che questo ultime partite ci hanno dato un po’ di carico sulle gambe. Abbiamo fatto lavori mirati per cercare di recuperare le energia fisiche e soprattutto mentali. E comunque ci siamo concentrati su questa partita che è importante come le altre perché incontriamo una squadra importante, forse la più blasonata di questo campionato. Però durante il campionato abbiamo fatto sicuramente meglio di loro speriamo di farlo anche in questa partita».

Andrea Pirlo, allenatore blucerchiato, ha espresso belle parole per il Catanzaro e per Vivarini. Il mister ringrazia e sostiene che «la Sampdoria è partita con tanti interrogativi sia a livello societari che per quanto riguarda la squadra. All’andata (2 a 1 a Marassi per i giallorossi) siamo stai bravi, forse, ad approfittare di questa situazione. Ora hanno trovato sicuramente più equilibrio, sono molto più efficaci in fase offensiva. È stata una partita esaltante, anche grazie al gran numero di nostri tifosi che ci ha accompagnato. Sono un avversario di tutto rispetto. Sicuramente sarà una bella partita, speriamo di fare le nostre cose nel miglior modo possibile».

E sul più che probabile turnover che applicherà domani dice: «Dobbiamo gestire al meglio le energie, abbiamo il tempo per ricaricare le batterie. Mi serve proprio del minutaggio da parte di chi non ha giocato con continuità perché hanno tutte le carte in regola per essere protagonisti in questo campionato».

Infine non si sbilancia sull’avversaria dei playoff: Sappiamo che qualsiasi squadra sarà di livello alto. Dobbiamo essere bravi ad analizzare il loro gioco. L’una o l’altra cambia poco». E sulle dichiarazioni rilasciate dal presidente Nota al format calcistico di LaC 11 in Campo “Ora che siamo in ballo… balliamo”: «Siamo partiti con altri programmi, poi siamo riusciti a fare grandi cose, magari può succedere la stessa cosa durante i playoff».

