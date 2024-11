Da segnalare un gol annullato a al terzino giallorosso Bonini nel primo dei 5 minuti di recupero concessi. La formazione calabrese resta a quota 2 punti in classifica e già domenica prossima tornerà in campo tra le mura amiche del Ceravolo contro la Carrarese

Solo nel quarto d’ora finale si è visto un discreto Catanzaro che esce sconfitto dal Manuzzi contro un Cesena quasi perfetto. Nel primo tempo Kargbo segna la rete del momentaneo vantaggio, poi Pisseri con un mezzo miracolo nega il gol del pareggio a Ceresoli che aveva colpito a botta sicura nei minuti finali. E a inizio ripresa Adamo segna il gol del definitivo 2 a 0. Da segnalare un gol annullato a Bonini nel primo dei cinque minuti di recupero concessi. Il Catanzaro resta a quota 2 punti in classifica e già domenica prossima tra le mura amiche del Ceravolo contro la Carrarese dovrà certamente fare meglio di quanto visto nel turno infrasettimanale.

Primo tempo

1' - Calcio d'inizio di Catanzaro-Cesena, battono i bianconeri.

3’ – Il primo squillo è del Cesena che a seguito di un’azione orchestrata bene porta al tiro Calò dal limite, ma la conclusione è larga e si perde sul fondo.

15' - Dopo la spinta iniziale dei bianconeri, il Catanzaro prende il pallino del gioco in mano provando a sfruttare il possesso palla senza però trovare la via della porta ma il risultato resta in equilibrio.

18' - Gol del Cesena. Kargbo deve solo spingere in rete a seguito di un'azione micidiale dei bianconeri gestita da Shpendi e Berti nata da una palla persa da Iemmello a centrocampo. Cesena 1, Catanzaro 0.

36' - Cesena di nuovo pericoloso con Calò che ci prova direttamente da calcio di punizione battuto poco dopo il limite dell'area sulla sinistra, ma la conclusione è larga di un metro.

41' - Catanzaro vicinissimo al gol con Ceresoli che sulla sinistra approfitta della sponda di Pittarello, entra in area e a due metri da Pisseri spara forte, ma l'estremo difensore bianconero resta in piedi e con un intervento miracoloso riesce a deviare in corner.

43' - Il difensore giallorosso Scognamillo combina un pasticcio e perde palla nei pressi dell'area, Bastoni si invola sulla sinistra e serve Kargbo che calcia da ottima posizione, ma in questo caso è Pigliacelli a effettuare uno strepitoso intervento salvando i suoi.

45' + 3 - Le due squadre rientrano negli spogliatoi.

Secondo tempo

46' - Riparte Cesena-Catanzaro.

47 ' - Gol del Cesena. La difesa giallorossa si perde Adamo che taglia nel cuore dell'area e di testa buca Pigliacelli su un cross al bacio di Kargbo proveniente dalla sinistra. Cesena 2, Catanzaro 0.

56 ' - Sempre Cesena pericoloso con Sphendi che servito da Bastoni si trova a colpire da solo in area, anche in questo caso Pigliacelli tiene a galla i suoi compiendo un mezzo miracolo.

70' - A seguito della roulette dei cambi il Catanzaro prova a fare qualcosa in più e ci riesce. Schema da calcio di punizione battuto dalla sinistra con Pompetti che serve Iemmello in area, il capitano da posizione defilata mette in mezzo, Volpe allunga la traiettoria per Seck che però non trova la deviazione vincente a un metro dalla porta.

76' - L'esterno del Cesena Adamo a un passo dalla doppietta personale con un tiro a giro dalla sinistra che lambisce il palo più lontano e si perde sul fondo.

87' - Iemmello vicinissimo al gol del 2 a 1 con una conclusione al volo di prima intenzione, di mancino, dal limite dell'area che fa la barba al palo della porta difesa da Pisseri e finisce out.

90+1 - Bonini di testa riapre la partita ma l'arbitro, dopo un check del Var, annulla per un fallo di mano del terzino giallorosso.

90+5 - Non c'è più tempo, Cesena-Catanzaro termina 2 a 0

Il tabellino

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Curto, Ciofi, Mangraviti; Adamo, Calò (Francesconi 66'), Bastoni, Donnarumma; Berti, Kargbo (Antonucci 66'); Shpendi. In panchina: Klinsmann, Siano, Prestia, Piacentini, Pieraccini, Ceesay, Celia, Castorri, Francesconi, 71 Manetti, Antonucci, Coveri. Allenatore: Michele Mignani.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Bonini; Cassandro (Turicchia 55'), Pompetti, Petriccione (Pontisso 55'), Pagano (Volpe 55'), Ceresoli (Seck 60'); Iemmello, Pittarello (Biasci 74'). In panchina: Dini, Piras, Turicchia, Brighenti, Krajnc, Pontisso, Seck, Volpe, Biasci, Buso, Rafele. Allenatore Fabio Caserta

ARBITRO: Collu di Cagliari.

AMMONITI: Kargbo (Ce), Antonini (Ca), Calò (Ce), Mangraviti (Ce), Curto (Ce), Iemmello (Ca), Seck (Ca).