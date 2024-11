Il Crotone si appresta a lanciare con grande entusiasmo la sua campagna abbonamenti dal suggestivo nome "Chi Vive d'Amore". Una denominazione che rappresenta in maniera tangibile l'intenso legame tra i tifosi del Crotone e la loro squadra del cuore.

«Tutti i traguardi raggiunti in questi anni sono arrivati come un’onda a tinte rossoblù capace di travolgere tutto e tutti», recita un passaggio di una nota diffusa dalla società pitagorica, rappresentando così la forza unica con cui la squadra e i suoi sostenitori affrontano ogni sfida.

La campagna abbonamenti "Chi Vive d'Amore" , al via lunedì 21 agosto, ha l'obiettivo di coinvolgere e mobilitare i tifosi a sostenere attivamente il Crotone nella prossima stagione calcistica di Serie C. I prezzi degli abbonamenti, confermati a livelli «estremamente accessibili», riflettono l'impegno del club nel rendere possibile a tutti i tifosi di prendere parte a questa avventura sportiva e di far sentire il proprio sostegno incondizionato. L’abbonamento è sottoscrivibile presso il Ticket Point FC Crotone di via G. Di Vittorio, nei punti vendita VivaTicket e online sul sito web vivaticket.com.

Nel frattempo la Lega Pro ha reso noto il programma gare dalla prima alla quinta giornata di andata nelle date e con i relativi orari.

Ecco il calendario degli squali

1ª giornata

CATANIA – CROTONE venerdì 1 settembre ore 19.45

2ª giornata

CROTONE- TURRIS domenica 10 settembre ore 20.45

3ª giornata

VIRTUS FRANCAVILLA – CROTONE domenica 17 settembre ore 20.45

4ª giornata

CROTONE – AUDACE CERIGNOLA giovedì 21 settembre ore 20.45

5ª giornata

CROTONE – SORRENTO domenica 24 settembre ore 20.45