La Cremonese passa ma è costretta ai supplementari da un ottimo Crotone. I lombardi vincono 3 a 1 solo dopo i tempi supplementari. Il primo tempo dei ragazzi di Zauli è davvero notevole in casa della corazzata di Ballardini che vanno anche in vantaggio. Nel secondo sembra subito cambiare tutto in favore della Cremonese ma super Dini costringe i grigiorossi ai supplementari che riescono a vederli vincenti solo grazie alla classe di Franco Vazquez.

Il Crotone convince anche se non riesce anche a qualificarsi ai sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa nella gara allo Zini contro la corazzata di Ballardini che è scesa da poche settimane in serie B. Il primo tempo è notevole ed in crescendo per i rossoblu in trasferta, perché al vantaggio di Tumminello che ha avuto necessità del Var per essere concesso, ha risposto Afen-Gyan solo alla mezzora dopo che gli ospiti avevano anche rischiato più volte di raddoppiare. Ai supplementari squadre stremate nonostante i cambi e deve salire in cattedra Franco Vasquez per far passare il turno ai ragazzi di Ballardini che poi raddoppiano il vantaggio al 116’ con Pickel.

Primo tempo

Provano nei primi minuti i pezzi pregiati dei padroni di casa la giocata vincente ed il Crotone cerca di rispondere con dinamismo e l’immediata verticalizzazione a far comprendere che si ha voglia di giocarsela. Al sesto infatti la palla quasi buona è quella di Rojas per Tumminello (anticipato da Sarr in uscita), prelude al goal annullato in campo, ma riattivato solo al Var dello stesso attaccante di razza degli ospiti che conclude benissimo di sinistro battendo il portiere di casa con la palla che va a sbattere sul palo interno. Non sembra impressionare la reazione dei grigiorossi, anzi al 14’ è due volte pericoloso il Crotone che trova Tribuzzi che si fa murare. Anche al 20’ Tumminello appoggia solo poco troppo lungo per l’accorrente papini che avrebbe potuto raddoppiare. La Cremonese ancora non mostra molto più di una pericolosità di singoli che qualitativamente, certamente, sanno come gestire il singolo pallone. Ma al 30’ Vasquez e Sernicola confezionano una grande azione finalizzata da Afen-Gyan di testa rammentando dove giocava questa squadra solo qualche settimana fa: è 1 a 1. Da qui fino al 49’ (per i minuti recuperati per il cooling break) è botta e risposta tra una clamorosa traversa di Bove su ottima giocata di Rojas dalla sinistra e Vasquez ed Afen-Gyan che alzano il tasso tecnico nelle giocate da singolo.





Secondo tempo

Subito cambi per Ballardini: entrano Ravanelli e Tsadjout, fuori Lochoshvili e Castagnetti ed i primi 15 minuti sono terribili con super Dini che in almeno tre occasioni salva il Crotone dal tracollo. Infatti a 49’ scoccato il portiere si deve superare su Tsadjout; di nuovo al 50’ e poi due volte di seguito al 57’ su Vasquez e poi sul calcio d’angolo successivo dove è Tsadjout a colpire di testa e costringere il super numero 1 pitagorico al nuovo miracolo. Entrano, forse finalmente Bruzzaniti e Giannotti per Rojas e Spaltro che era anche ammonito. sembra che gli ospiti possano respirare anche perché fino al 70’ le chiusure di Tribuzzi e compagni sono efficaci ed anche vigorose anche perché arriva anche il cooling break del secondo tempo.

Dunque girandola di cambi per entrambe le squadre (anche se di diversissima caratura) che ovviamente non sono in grado di alzare i ritmi dal punto di vista atletico. Ma solo Tsadjout riesce a girare di testa su angolo all’83’ con palla alta sulla traversa. E quando l’organizzazione e la tenacia del Crotone sembrano costringere i grigiorossi, sembrerebbe pensarci Bonaiuto su palla da fermo appoggiando di testa sull’angolo basso alla destra di Dini, ma dopo essere andato al Var Zufferli da Udine punisce un intervento scorretto su Bove ed annulla. Si va dunque ai supplementari.

Supplementari

Squadre stanche con il Crotone che ha il merito di accompagnare palleggio alla determinazione e caparbietà. Al 98’ ed al 100’ sono Vasquez e Sekulov a provarci da fuori ma Dini (nel primo tentativo) è sempre pronto. Ci vuole una gran giocata di Tsadjout ad inventare con l’esperto e fortissimo Franco Vazquez che marchia a fuoco la qualificazione solo al 104’. Prima del secondo tempo supplementare entra anche l’altro giovane Cantisani che non demerita, anzi, ma ovviamente la buona volontà ed una ancora resistente buona organizzazione non riescono a pungere più di tanto i padroni di casa che portano a casa la qualificazione con grandissima fatica allegerita solo al 116’ grazie al goal di Pickel. Il Crotone non si qualifica ma convince!