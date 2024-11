C'è aria di derby allo stadio Ferraris di Genova prima della sfida valevole per il decimo turno del campionato di Serie B tra Sampdoria e Cosenza. Un derby calabrese a "distanza" tra la tifoseria blucerchiata, gemellata con i tifosi giallorossi del Catanzaro, e i più di mille tifosi al seguito del Cosenza, fortemente legati ai tifosi del Genoa.

Le due squadre non hanno ancora fatto il loro ingresso sul terreno di gioco con la sfida di cori e sfottò che è già iniziata sulle tribune. Molte le sciarpe giallorosse del Catanzaro mostrate in curva sud goliardicamente dai tifosi della Samp verso i tifosi del Cosenza, che in risposta dal settore ospiti hanno intonato il coro «Mio fratello è genoano».