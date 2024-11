Buone notizie dal Cosenza Calcio. La società silana ha comunicato di aver sottoposto al tampone naso-faringeo i calciatori in organico e l’intero staff della squadra, per verificare eventuali contagi da Covid 19.

Nessun contagio

Tutti gli esami hanno dato esito negativo. Le operazioni si sono svolte con il coordinamento del responsabile sanitario Nino Avventuriera. In una nota, il club ha ringraziato « tutti i soggetti che hanno consentito l’effettuazione del primo ciclo di test e in particolare il medico responsabile della task force dell’Asp di Cosenza per l’emergenza coronavirus Mario Marino, il dottor Sisto Milito ed il signor Pierino Muoio».