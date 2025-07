Metà dei calciatori a disposizione di Buscè è nata dopo il 1 gennaio 2003 ed è quindi under: qualcuno di loro potrebbe far comodo in campionato

I portieri Baldi e Pompei. I difensori Barone, Bonofiglio, Cioffredi Cimino e Rocco. I centrocampisti Begheldo, Contiero, Ragone e Silvestri. Gli attaccanti Arioli, Roseti, Novello e Perricci. Metà dei calciatori in ritiro a Lorica con il Cosenza è nato dopo il 1° gennaio 2003 ed è quindi schierabile in campo con lo status di under. Una notizia che renderà certamente felice il Presidente Guarascio visto che, il contributo elargito dalla Lega per i minuti in campo dei giovanissimi potrebbe essere cospicuo per il Cosenza.

Valutazione tecnica da fare

C’è ovviamente però da fare una valutazione tecnica. Molti di loro infatti torneranno in Primavera, qualche altro sarà ceduto, ma tra i 15 presenti ci potrebbe essere chi rimarrà a disposizione di Buscè per il prossimo campionato. Tra di loro, occhio a Barone. L’esterno mancino è reduce da un torneo da protagonista in una piazza difficile come quella di Nocera Inferiore in Serie D. Escludendo ovviamente Cimino, che ha fatto parte della rosa del Cosenza negli ultimi due campionati di Serie B, il classe 2006 sembra il più pronto tra tutti gli altri. Tant'è che alla sua porta avrebbero già bussato club di categoria superiore.