Lunedì torna Cosenza-Brescia. La partita tra le due compagini non è mai stata banale negli ultimi anni visto che, oltre ai precedenti in campionato, c’è da ricordare anche il play-out giocato nella passata stagione.

2018-19: la rimonta del Brescia

La partita più spettacolare tra Cosenza e Brescia, viene giocata il 9 marzo del 2019 per la 28^ giornata di campionato. I rossoblù sono tranquilli a metà classifica, mentre gli ospiti, con in panchina Corini, sono lanciati verso la Serie A. Nel primo tempo è dominio da parte degli uomini di Braglia: Bruccini ed Embalo portano i lupi sul 2-0 dopo mezz’ora. È la gara nella quale Palmiero fa un figurone di fronte a Tonali. Nella ripresa però il Brescia si scatena. Spalek accorcia dopo pochi minuti, Donnarumma pareggia alla mezz’ora, Bisoli segna il gol che completa la rimonta al 90′. Finirà 3-2 per gli ospiti che a fine anno voleranno in Serie A. (clicca su avanti per leggere la stagione 2020-21).

Continua a leggere su CosenzaChannel.it