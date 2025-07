Il casting portato avanti per tutta la giornata da Lupo ha dato i suoi frutti. L’ex difensore in pole position per il posto di allenatore dei rossoblù

Aggiornamento per quel che riguarda la panchina dei rossoblù. Il casting che ha portato avanti per tutta la giornata di oggi Fabio Lupo ha dato i suoi frutti. Ed ora, il grande favorito per diventare allenatore del Cosenza, resta l’ex difensore Valerio Bertotto. L’ex capitano dell’Udinese era stato inserito questa mattina a sorpresa in una lista di quattro nomi. Ora ne restano due.

Tra le 4 opzioni che vi avevamo illustrato questa mattina, sono scemate quelle relative a Giorgio Gorgone, fino a ieri sera il primo obiettivo per Lupo, e Daniele Di Donato.

Le richieste di entrambi, a livello contrattuale, cozzavano con le possibilità di via degli Stadi. Resta in piedi la candidatura di Antonio Buscè, che ha dato la sua disponibilità di massima. Ma al momento resta indietro nelle preferenze in confronto a Valerio Bertotto che, dopo la buone esperienza a Giugliano, è pronto per approdare sulla panchina del Cosenza come allenatore.