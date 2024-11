Il patron del Cosenza Eugenio Guarascio avrebbe deciso di esonerare Fabio Caserta, sembra essere vicinissima la svolta per la panchina rossoblù. La situazione è in evoluzione ma pare che ormai sia segnata la sorte per l’allenatore di Melito Porto Salvo che oggi pomeriggio avrebbe dovuto guidare la seduta d’allenamento e non lo farà.

Cosenza, contatto tra Guarascio e Bisoli

Il primo allenatore contattato già dal Cosenza è Pierpaolo Bisoli. Il tecnico di Poretta Terme, protagonista con i rossoblù della salvezza nel 2021/2022, ha allenato in questa stagione il Sudtirol ma è stato esonerato lo scorso 4 dicembre. E quindi può allenare nuovamente una squadra della stessa categoria nella stessa stagione, visto il nuovo regolamento per gli allenatori. Altro profilo al vaglio è William Viali.