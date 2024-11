Irregolare, a tratti spelacchiato e poco uniforme: Alvini in conferenza stampa dopo il match con il Sassuolo ha dribblato l'argomento, ma la soluzione per il terreno dello stadio va affrontata prima possibile

Massimiliano Alvini in conferenza stampa post Sassuolo ha dribblato l’argomento, spiegando che spera in un miglioramento che lui non può farci nulla. Ma quello del manto erboso del “San Vito – Marulla” è certamente un argomento da affrontare in casa Cosenza.

Terreno inadeguato

Il terreno dello stadio cosentino ha purtroppo mostrato in questo inizio di campionato un aspetto deteriorato e ben al di sotto degli standard richiesti per una competizione professionistica di alto livello. Durante la partita contro il Sassuolo in particolare, ma anche nelle altre in casa del Cosenza, i calciatori di entrambe le squadre dovute hanno affrontato non solo l’avversario, ma anche un terreno irregolare, in molti tratti spelacchiato e poco uniforme. Queste condizioni non solo compromesso hanno il fluido svolgimento della gara, ma hanno anche rappresentato un potenziale rischio per l’integrità fisica dei giocatori. Ciervo, ad esempio, è scivolato in occasione del gol di Laurientè. Episodio che è stato decisivo visto che ha impedito il recupero sul francese lanciato a rete.

