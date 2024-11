Sono stati tanti i tifosi che hanno seguito ieri l’allenamento congiunto con la formazione Primavera allenata da Antonio Gatto. Hanno approfittato della seduta a porte aperte per vedere i lupi all’opera e salutarli dagli spalti. Il punteggio finale è stato di 11-1. In campo si è messo in evidenza Massimo Zilli autore di quattro reti nel secondo tempo. Tre gol per Francesco Forte, doppietta per Crespi, una rete a testa per D’Orazio e La Vardera.

La novità di Caserta

La novità più interessante riguarda l’assetto di gioco dato da Fabio Caserta alla sua compagine. Un esperimento vero e proprio, che solo il tempo dirà se è un struttura nuova oppure se un modo per oliare meccanismi da proporre nel caso a match in corso. Davanti a Marson hanno giocato infatti Martino sul centrodestra, Venturi al centro e D’Orazio sul centrosinistra. Il modulo scelto per il focus tattico è il 3-4-2-1 con Canotto esterno a tutta fascia sull’out di destra. Continua a leggere su CosenzaChannel.it