La città invasa da migliaia di tifosi in delirio per il successo nello spareggio contro il Siena

Al triplice fischio la città è esplosa di gioia. Il centro era già affollato di tifosi: armati di bandiere e striscioni, avevano scelto di seguire la sfida contro il Siena in uno dei tanti locali attrezzati con tv e maxischermi. I sostenitori si sono ritrovati in Piazza Bilotti e lungo Corso Mazzini e Via Caloprese, festeggiando per tutta la notte il ritorno in serie B dopo 15 anni.

