Dopo il ko di ieri del Cosenza contro il Catanzaro, Gennaro Tutino affida ad Instagram i suoi pensieri. L’attaccante rossoblù annuncia anche il suo stop per qualche giorno dopo l’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo dopo pochi minuti.

Il post di Tutino

«Purtroppo dovrò restare lontano dal campo e dalla squadra per qualche giorno e il dispiacere enorme soprattutto aver lasciato i miei compagni dopo pochi minuti ieri. Ciò nonostante già sono pronto e carico da oggi per tornare presto e aiutare la squadra in questo finale di stagione! Grazie a tutti per i messaggi e per l’affetto che mi dimostrate».

La nota della società

«Esami strumentali oggi per Gennaro Tutino – scrive la società in una nota –. Le risultanze hanno evidenziato una sofferenza a carico del flessore della coscia destra: il numero 9 rossoblù osserverà un congruo periodo di riposo e cure fisioterapiche. Forza Gennà, ti aspettiamo presto in campo».