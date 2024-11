Quello segnato ieri da Gennaro Tutino contro il Pisa è il suo decimo gol stagionale, il nono in campionato. La particolarità è che tutte le reti messe a segno dall’attaccante del Cosenza in stagione, sono state segnate al “San Vito – Marulla”.

Primato in Italia tra A e B

Nessuno in Italia tra Serie A e Serie B ha fatto meglio di Tutino. Nella massima serie hanno segnato più gol in casa Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic e Andrea Colpani, tutti e tre a quota 7. Seguono a 6 Soulè, Lukaku e Lookman. In Serie B invece, dietro Tutino a 9, ci sono Casiraghi del Sudtirol, Mendes dell’Ascoli e Pohjanpalo del Venezia con 7 centri casalinghi. Per trovare un calciatore che abbia fatto meglio, bisogna scendere in Serie C, dove Shpendi del Cesena ha segnato 10 delle sue 15 reti totale al “Manuzzi”.

Un gol con una dedica speciale

Proprio oggi, nel frattempo, la moglie del bomber del Cosenza, ha dato alla luce il loro secondo figlio, Alfredo. Continua a leggere su CosenzaChannel.it