L’allenatore del Cosenza, Fabio Caserta, ha condiviso le sue impressioni in sala stampa al termine della partita contro il Parma, terminata sul risultato di 0-0 nella 17ª giornata del campionato di Serie B. Caserta ha sottolineato il cambio di sistema di gioco come una mossa necessaria per infondere fiducia nella squadra.

Nuovo sistema di gioco

«Abbiamo provato a mettere un nuovo sistema di gioco perché la squadra ha bisogno di fiducia. Dovevamo fare questo tipo di partita e alla fine siamo riusciti a fare bene contro il Parma, che è la squadra più forte della categoria. Siamo stati penalizzati, come spesso accade, dalla sfortuna e dal tredicesimo legno stagionale. Abbiamo cercato la via del gol ma abbiamo concesso poco, ma dall’altra parte c’era una squadra forte in ogni reparto e l’uomo in più in questi casi conta fino a un certo punto».

Sacrificio e determinazione

Il tecnico ha espresso soddisfazione per la performance della squadra dopo tre sconfitte precedenti, sottolineando la determinazione mostrata contro un avversario di calibro come il Parma. Ha evidenziato il sacrificio collettivo e il ruolo importante del nuovo sistema di gioco nel valorizzare le caratteristiche tecniche di giocatori chiave come Florenzi: «Questo sistema di gioco aiuta Florenzi per le caratteristiche tecniche che ha. Oggi però c'è stato il sacrificio da parte di tutti i reparti, di tutta la squadra. Prima della partita ho detto ai ragazzi che volevo vincere ma soprattutto non perdere. Abbiamo smaltito le scorie del derby. Questi ragazzi ci tengono alla città e a questa maglia».