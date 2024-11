Mister Fabio Caserta, deluso per il ko, ha analizzato in sala stampa la partita del suo Cosenza contro la Ternana: match terminato con il risultato di 1-3 per gli umbri.

«Puniti alla prima disattenzione»

«La partita di oggi ci ha visto disputare un primo tempo eccezionale, nel quale non siamo riusciti a fare gol. Nella ripresa siamo stati puniti alla prima disattenzione e non siamo stati poi bravi dopo aver trovato il pareggio. È giusto che oggi i tifosi ci abbiano fischiato. Fa parte di questo mestiere. Commessi troppi errori nel secondo tempo. Dopo aver preso il secondo gol la partita – spiega Caserta – non ha avuto più storia. Abbiamo pagato tanto il derby dal punto di vista mentale. Analizzare ora questa partita non serve a nulla».

«Futuro in dubbio? Spetta alla società decidere»

«Io in discussione? Dopo due ko bisogna analizzare come sono arrivate le sconfitte ed io penso a fare solo questo. Il resto spetta alla società stabilirlo, il mio compito è quello di lavorare e cercare di trovare una soluzione. Da quando ho iniziato a fare l’allenatore so bene che posso essere sempre in discussione. Non è una bella serata. Non lo è per i tifosi, non lo è per me e tantomeno per il calciatori. Il secondo tempo sbagliamo sempre qualcosa. Ma non solo contro la Ternana. E’ dall’inizio dell’anno che abbiamo qualche difficoltà di troppo nella seconda parte delle partite. Il nostro – conclude Caserta – non è un problema tecnico ma mentale. Anche oggi ad un certo punto abbiamo perso le nostre certezze».