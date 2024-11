Sfida tra squadre in forma e in forte ripresa: i “Satanelli” sembrano aver reagito bene alla cura di Zauri, rimanendo imbattuti nelle ultime tre partite, con due vittorie ed un pareggio, nelle ultime tre, tirandosi fuori dalla zona playout; gli Squali non conoscono sconfitta da ben otto turni (cinque successi e tre pari), cosa che ha permesso ai calciatori di Longo di trovarsi a tre punti dal podio del campionato. Ma il Crotone ha vinto solo due volte allo Zaccheria in 46 anni di sfide, ed il Foggia cerca certezze di quiete dopo la tempesta di due allenatori già esonerati in meno di un terzo di campionato.

Primo Tempo

Primi cinque minuti senza occasioni con un gran traffico in mediana e preventive perfette se non per un mancato aggancio in area di Oviszach che avrebbe avuto l’opportunità di appoggiare dietro ed un tentativo di conclusione di Millico murato dalla difesa rossoblù. Al quarto d’ora lo Zaccheria festeggia: sul cross da parte a parte di Millico, arriva l’incornata giusta di Jacopo Murano che abbastanza comodamente supera D’Alterio. Nemmeno due minuti e con una stoccata improvvisa quanto bella Enrico Oviszach pareggia con un vero e proprio eurogoal lampo da fuori area. Le due squadre tornano ora a provarci con un’ancora maggiore attenzione alle pressioni sui portatori di palla, anche se i padroni di casa sono plasticamente scivolati indietro di 10/15 metri. Zauri dalla mezz’ora si fa sentire e la partita sembra potersi riaprire a folate di tentativi da una parte e dall’altra senza però la necessaria precisione in fase di rifinitura.

Secondo Tempo

Zauri cambia nell’intervallo Pazienza, preferendogli Mazzocco. Arriva al 50’ l’occasione per Tumminello che in acrobazia non riesce a centrare lo specchio della porta. Ma il Foggia prende in mano l’iniziativa ed in due minuti rischia di passare soprattutto con Millico che sfiora il palo alla destra di D’Alterio. Tumminello ci prova da fuori e la gara rimane aperta ed equilibrata. All’ora di gioco il portiere ospite si esalta sulla conclusione di Murano imbeccato da Tascone in area. Fino al 70’ è più possesso passivo del Crotone, anche dopo l’entrata di Emmausso e Zunno per Orlando e Murano nel Foggia, e di Barberis e Spina per Schirò e Oviszach nelle fila della squadra di Emilio Longo. Fino all’occasionissima sprecata due volte prima da Gomez che di testa impegna Perina e poi da Barberis che sulla ribattuta calcia alto. Ancora al 73’ ed un minuto più tardi ci sono possibilità per gli ospiti di passare con Gomez (gli dice no Perina) e per Silva che sfiora il palo alla destra del portiere di casa. D’Alterio concede l’angolo al tiro di Emmausso. Entra anche Danzi per Tascone. Il Crotone prova ad accelerare più volte senza però riuscire ad affondare i graffi ma insistendo anche sulle seconde palle, con Perina nuovamente decisivo su Spina all’83’. Due minuti e per l’ennesima volta gli ospiti si devono accontentare di un angolo sul tentativo di Gomez. Parodi non ce la fa ed entra Ercolani. Non passa di testa nemmeno Tumminello a due dalla fine. Anche nei cinque di recupero è molto più Crotone con il Foggia arroccato nella propria metà campo che però se la cava con qualche giallo. Finisce con un uno a uno davvero stretto per il Crotone di Emilio Longo.

Foggia-Crotone 1-1

FOGGIA (4-3-3): Perina, Salines, Parodi (dall’86’ Ercolani), Camigliano, Felicioli; Pazienza (dal 46’ Mazzocco), Gargiulo, Tascone (dal 77’ Danzi); Orlando (dal 68’ Zunno), Millico, Murano (dal 68’ Emmausso). All: Zauri

CROTONE (4-2-3-1): D'Alterio, Guerini, Cargnelutti ( dal 41’ Di Pasquale), Armini, Giron; Gallo, Schiró (dal 67’ Barberis); Silva, Tumminello, Oviszach (dal 67’ Spina); Gomez. All: Longo

MARCATORI: Murano (FG) al 16’; Oviszach (KR) al 18’

ARBITRO: Maksym Frasynyak

NOTE: Ammoniti: Tascone (FG) al 24’¸ Parodi (FG) al 37’; Mazzocco (FG) al 62’; Gallo (KR) al 78’; Felicioli (FG) all’89’; Silva (KR) al 93’; Emmausso (FG) al 94’; Di Pasquale (KR) al 94’