La nona edizione della Carnival Race si svolgerà nelle acque di Crotone dal 9 al 13 febbraio prossimo. Certamente diventato uno dei grandi eventi del calendario velico internazionale, la BPER Banca International Carnival Race 2024 è infatti un appuntamento consolidato per la classe Optimist. Giovani velisti provenienti da tutta Europa, e non solo visto che gli inviti accettati anche da paesi oltre oceano, si misureranno ancora una volta con il vento e le correnti di un angolo di Mar Jonio tra i più suggestivi di tutta la costa. Ad oggi gli iscritti certi sono già duecento dall’Italia e da diversi paesi europei e probabilmente si supereranno le 300 iscrizioni.

Dal punto di vista tecnico sportivo, c’è da sottolineare che la BPER Banca International Carnival Race 2024 è quest’anno anche la prima tappa del Trofeo OptiSud, un circuito promozionale di regate riservato alla classe Optimist, con il sostegno di alcune zone del Centro-Sud (e non è un caso che i partecipanti al circuito sono tra i migliori velisti italiani della classe Optimist che è bene rammentare che ha come obiettivo fondamentale la promozione della vela come disciplina sportiva tra i giovanissimi dai 6 ai 15 anni). Crotone così conferma l’attitudine di ritrovo nazionale ed internazionale non solo per raduni di allenamento ma anche per competizioni di altissimo livello.

Sul sito web del Circolo Velico Crotone sono disponibili informazioni utili per i partecipanti alla regata, contatti e riferimenti per facilitare la logistica e tutte le news legate alle varie fasi e categorie di gara. Tanta curiosità per gli eventi collaterali previsti come di consueto e che mettono a contatto il mondo degli atleti e dei loro accompagnatori con le eccellenze del territorio crotonese.

Intanto il programma prevede di iniziare il 9 febbraio con la consueta sfilata di Carnevale di tutte le squadre partecipanti e dell’intera città, a cominciare dalle scuole. Lo start alle gare è per il 10 febbraio con le prime regate in mare che dureranno ben quattro giorni. Mentre il 13 febbraio, oltre ad essere l’ultimo giorno di sfide in mare, si svolgerà la cerimonia di premiazione a conclusione di questi cinque giorni di vela giovanile.

Dal Club Velico Crotone, fondato nel 2012 e divenuto in brevissimo tempo un punto di riferimento assoluto sia per il movimento velistico internazionale che per lo sport come opportunità di promozione turistica, riusciamo ad intercettare la presidente Paola Proto che ci dice subito quanta adrenalina si stia alzando a meno di 20 giorni dai primi arrivi «alle stelle anche se la macchina è consolidata e tutti sanno cosa fare, è ovvio che la sana emozione ci mette tutti nelle condizioni di sentire la responsabilità di un evento che non può che “rispettare” le attese».

La presidente ci anticipa anche qualche nuova presenza «ci sarà per la prima volta una squadra turca ed il bello del tipo di organizzazione che ovviamente quasi obbliga chi ha voglia di provare ed arrivare a questo evento, è che da uno dei B&B ci arriva notizia che c’è chi ha prenotato dalla Svezia, senza ancora aver ricevuto l’iscrizione sportiva». Ciò a dimostrazione che durante questo evento, oramai da sempre, coinvolge tutte le strutture recettive della provincia, sforando spesso anche in quelle confinanti. Proviamo a questo punto di strappare anche qualche anticipazione sugli eventi collaterali, ma la presidente si lascia sfuggire solo un ente che non è proprio tra quelli naturalmente coinvolti che è l’università «sa benissimo che assieme a Comune, Provincia, Regione, Università e tante altre realtà del territorio, cerchiamo di far godere i nostri ospiti speciali di tante chicche che ovviamente presenteremo nella conferenza stampa che organizzeremo presto, ovviamente anticipare qualcosa sarebbe come rischiare di fare classifiche, e quelle, nel nostro spirito, valgono solo in regata».