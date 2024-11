La Corte Federale di Appello ha respinto la richiesta di squalifica di 4 mesi per il dirigente e l'ammenda di 9mila euro per il sodalizio pitagorico per i fatti accaduti al termine della sfida con la Juve Stabia

È arrivata la sentenza della Corte Federale di Appello con il proscioglimento definitivo per il direttore generale Raffaele Vrenna e la società relativo alla squalifica per il dirigente e all'ammenda per gli episodi avvenuti alla fine dell'incontro allo stadio Ezio Scida contro la Juve Stabia.

«La Corte Federale di Appello, presieduta dal notaio Salvatore Lombardo, ha oggi respinto, in ultima istanza, il ricorso della Procura Federale che chiedeva - è scritto in una nota del Crotone - l’irrogazione di 4 mesi di squalifica per il direttore generale del club, Raffaele Vrenna, e di 9mila euro di ammenda per la società».

«Si chiude così, dopo il rigetto del deferimento anche in primo grado, l’intero procedimento, con il proscioglimento completo, tanto per il dirigente quanto per la società, relativo alla vicenda disciplinare conseguente agli strascichi della partita Crotone-Juve Stabia del 9 dicembre scorso. Si attende ora, da parte della Corte, il deposito delle motivazioni della sentenza, che dovrà obbligatoriamente - conclude la nota - avvenire entro dieci giorni. Raffaele Vrenna e F.C. Crotone ringraziano l’avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna per l’opera prestata ed i risultati ottenuti».