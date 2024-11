L'indiscrezione delle scorse ore ha ora trovato conferma attraverso la nota ufficiale del Crotone: Silvio Baldini non è più l'allenatore della squadra pitagorica, al suo posto riecco ancora una volta Lamberto Zauli, esonerato dalla società dei Vrenna poco più di un mese fa. Baldini ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dopo cinque partite sulla panchina degli squali, collezionando ben quattro sconfitte e una sola vittoria (a Messina). Adesso ecco dunque il Zauli quater.

Il comunicato del Fc Crotone

Il Football Club Crotone comunica che a seguito delle interlocuzioni avvenute nella giornata di ieri e ad attente riflessioni, nonostante il rapporto di fiducia con la società, il responsabile tecnico della prima squadra Baldini ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. A guidare la squadra, già a partire dal match casalingo di lunedì sera contro la Casertana, tornerà Lamberto Zauli.

Il presidente Gianni Vrenna e il direttore generale Raffaele Vrenna ringraziano Silvio Baldini per la disponibilità, la professionalità e l’impegno profuso nella pur breve esperienza sulla panchina degli squali, auspicandogli le migliori fortune per il futuro. Allo stesso tempo intendono convintamente augurare buon lavoro a mister Zauli per la ripresa del suo percorso in rossoblù.