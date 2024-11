Il tecnico della formazione pitagorica è intervenuto in conferenza stampa prima del match in trasferta contro il Monopoli: «Sarà una gara dura con una squadra allenata bene»

Il Crotone sta terminando la preparazione alla penultima sfida del girone d'andata di Serie C dopo aver smaltito la delusione del pareggio interno (1-1) contro la Juve Stabia ma, soprattutto, senza aver in alcun modo compreso le squalifiche. Nella serata di domenica 17 dicembre (alle ore 18:30) la squadra crotonese farà visita al Monopoli.

Per la sfida in Puglia al 'Veneziani', il Crotone non potrà contare sugli infortunati Mattia Vitale e Andrea D'Errico a cui si è aggiunto Davide Bove, ma confida nel recupero del difensore e capitano Guillaume Gigliotti oltre al portiere Andrea Dini. Così Zauli, che per primo dovrà scontare a Monopoli una delle due giornate comminate dal Giudice Sportivo Palazzi, ha incontrato i giornalisti nella consueta conferenza pre-gara, partendo proprio da questo tristissimo episodio che si sarebbe consumato tra primo e secondo tempo del confronto contro la capolista allo Scida di sabato scorso. «La storia del Crotone – ha detto -, di cui io faccio parte da poco, è la storia di sportivi che si battono in campo. Sono episodi che non possono macchiare un presidente, un direttore generale e un'intera società che, ad esempio, lo scorso anno ha accettato una uscita dai play off con sportività e con il piglio di chi ha voglia di tornare a far parlare di Crotone solo per successi sportivi».

Tornando subito a parlare di calcio il mister si è subito spostato al match di dopodomani che rappresenta, per il Crotone, l'ultima trasferta del 2023 prima di chiudere l'anno solare con la gara di venerdì 22 dicembre contro l'Avellino all'Ezio Scida. «Sarà come sempre una gara dura con una squadra allenata bene al di sopra dei risultati che raccoglie, a Monopoli dovremo fare come contro il Brindisi e comunque teniamo a confermare i nove risultati utili consecutivi, che non è dettaglio».

Dunque tutti, o quasi, pronti per la diciottesima giornata di Serie C che vede i rossoblù affrontare la trasferta dello Stadio "Vito Simone Veneziani" di Monopoli senza certezze, sui nomi, dietro: «Dini si è allenato solo oggi quindi valutiamo, Bove lo perdiamo fino a gennaio sicuro, Papini non sta benissimo, ma sono certo che metteremo in campo determinazione ed attenzione».