Il Crotone non sa scuotersi ed il Cerignola prende un punto allo Scida. Primo tempo davvero brutto con gli ospiti più pericolosi. Nel secondo il Crotone potrebbe ma non riesce. Uno a uno finale per una paperissima di Dini e la risposta di carattere di Gomez, ma tra Crotone ed Audace Cerignola è più zero a zero. All’Ezio Scida si presentano due squadre con stati d’animo opposti: gli ospiti pugliesi diretti da mister Ivan Tisci, vengono dalla prima vittoria in campionato avendo superato 3-1 il Brindisi e sono ancora imbattuti in campionato; i ragazzi di Mister Zauli, invece, hanno incassato due sconfitte consecutive, prima con la Turris davanti ai suoi tifosi e domenica a Francavilla, vanificando così l’esordio da tre punti a Catania: è recuperato in extremis e gioca Bove accanto a Loiacono.

Primo tempo

L’Audace parte pressando alto i padroni di casa che cercano invece una manovra ragionata, forse non velocissima nei primi minuti tanto che al 15’ non ci sono tiri in porta verso Krapikas mentre Dini deve impegnarsi su un tiro da fuori degli ospiti. Al 19’ primo cambio fascia e prima occasione su sovrapposizione di Giron che quasi raggiunge Tumminello che non arriva per un soffio a calciare sotto porta con Krapikas che anticipa l’attaccante rossoblu rientrato titolare. Al 22’ goal annullato a Loiacono per fuorigioco dubbio. Ora i ragazzi di Zauli sembrano poter comandare la gara anche se fino al 35’ non si riesce nuovamente più a tirare in porta. Gli ultimi dieci minuti decretano comunque una prima metà gara davvero bruttina anche se Kaprikas deve compiere un bel tuffo per ribattere un buon colpo di testa di Giron su calcio d’angolo.

Secondo tempo

Zauli non cambia quasi nulla se non D’Ursi e Tribuzzi che invertono fasce di competenze, ed i primi 10 minuti il suo Crotone pare lo stesso. Poi proprio D’Ursi avrebbe la palla dell’episodio buono ma Kaprikas lo disinnesca senza miracoli. È Tisci a provarci a questo punto inserendo l’ex Zak Ruggiero e Tascone che rilevano Ghisolfi e Sainz-Maza. Poi è il momento di Lucas Felippe e Vuthaj per Petriccione (ammonito) e D’Errico (sfinito perché appesantito). Sembra ora che con le due punte il Crotone sappia spostare il baricentro più avanti e Kaprikas sventa i tentativi di Tumminello e Felippe. Nell’altra girandola di cambi tocca a Gomez rilevare Tumminello poco servito. A 15 dalla fine la sud richiama Zauli prima di riprendere cori ed incitazioni mai fatte mancare. Le occasioni non mancherebbero ma D’Ursi all’80’ è imbarazzante ed il giovanissimo Cantisani inserito al suo posto non trova i tempi giusti. Ed al 90’ Dini fa la frittata più brutta facendosi slittare la palla solo appoggiata da Russo, finale triller con Gomez risponde subito facendo finire la gara in un pari che somiglia più ad uno zero a zero in tutto, con il Cerignola che colpisce anche una traversa clamorosa al 95’. Questo Crotone non sembra in grado di riscosse in queste condizioni.

Il tabellino

CROTONE (4-2-3-1): Dini; Leo, Bove (dall’86’ Papini), Loiacono, Giron; Vitale, Petriccione (dal 65’ Felippe); Tribuzzi, D’Errico (dal 65’ Vuthaj), D’Ursi (dall’86’ Cantisani); Tumminello (dal 75’ Gomez).

Allenatore: Lamberto Zauli

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Krapikas; Russo, Martinelli, Ligi; Sainz-Maza (dal 60’ Zak), Capomaggio, Rizzo (dall’81’ Tentardini), Ghisolfi (dal 60’ Tascone), D’Andrea (dal 73’ D’Ausilio); Neglia, Malcore (dal 73’ Sosa).

Allenatore: Ivan Tisci

Reti: Dini autogoal al 90’ ( su appoggio di Russo), Gomez (KR) al 91’

Arbitro: Valerio Crezzini

Ammonizioni: Petriccione (KR) al 45’, Bove (KR) al 58’, Kaprikas (AC all’81’)