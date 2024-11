Grande colpo per la compagine pitagorica, che ingaggia Raffaele Palladino, svincolato dal Parma

Le ambizioni del Crotone sono ormai chiare. Dopo la partenza sprint in campionato, la dirigenza lavora per rinforzare la squadra, per permetterle di rimanere nelle zone alte della classifica fino alla fine della stagione, per poi potersi giocare la promozione in Serie A. Un sogno per cui i dirigenti non vogliono lasciare nulla di intentato. Perciò si è deciso di non aspettare la sessione di calciomercato di gennaio, piazzando un colpo immediato per rinforzare il reparto offensivo. Si tratta di Raffaele Palladino, attaccante esterno cresciuto nelle giovanili della Juve, e nell'ultima stagione impegnato a Parma. La società scaligera è fallita e Palladino si è ritrovato svincolato. Tantissime le offerte giunte all'attaccante napoletano, che però ha deciso di sposare il progetto Crotone, di sposare il sogno Serie A.