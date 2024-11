Si è aperta oggi la settimana che porterà all'esordio del Crotone negli spareggi play off che mettono in palio un posto in Serie B. La formazione pitagorica farà infatti il suo ingresso nel tabellone sabato prossimo, 27 maggio, con la gara d'andata del secondo turno nazionale (quarti di finale). Il ritorno è fissato per il 31 maggio.

Dopo aver beneficiato di due giorni di riposo, gli Squali sono tornati in campo stamattina per riprendere gli allenamenti. I giocatori della squadra rossoblù si sono ritrovati presso il centro sportivo per una colazione di gruppo e successivamente si sono diretti in sul rettangolo verde per la prima sessione settimanale di allenamento.

La seduta è stata strutturata con diverse attività, tra cui l'attivazione muscolare, il lavoro atletico, i possessi di palla e una partitella da area ad area. Infine, la sessione si è conclusa con esercizi di cross e finalizzazioni. Per domani è previsto un allenamento pomeridiano, che si svolgerà ancora presso l'Antico Borgo, il campo di allenamento della squadra.