Dopo la retrocessione in Serie C la società del presidente Vrenna ha deciso di voltare pagina. A guidare la formazione rossoblù dovrebbe essere l'allenatore piemontese; a breve l'ufficialità

La notizia era nell'aria da qualche settimana, ma l'ufficialità è arrivata solo oggi: Francesco Modesto non è più l'allenatore del Crotone. Dopo una stagione da dimenticare, che ha portato la formazione pitagorica a retrocedere in Serie C, il tecnico è stato esonerato dalla società del presidente Vrenna.

L'allenatore che, con molta probabilità, prenderà il posto di Francesco Modesto è già stato scelto: si tratta di Franco Lerda, in arrivo dalla Pro Vercelli. Lerda nelle prossime ore dovrebbe firmare un contratto con la società di Vrenna mettendo nero su bianco a quello che sarà un ritorno in rossoblù per il tecnico piemontese dopo il torneo di Serie B 2009-2010.

Il comunicato

«Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato Francesco Modesto dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Il club ringrazia l’allenatore per l’impegno profuso rivolgendogli un in bocca al lupo per il prosieguo della carriera».