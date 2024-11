La sessione di calciomercato del Crotone si arricchisce di un nuovo movimento in ingresso. La società del presidente Gianni Vrenna, impegnata nella corsa per evitare una clamorosa retrocessione in Serie C ha comunicato l'acquisto dal Catania del laterale Luca Calapai.

Il comunicato

«Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Calcio Catania, le prestazioni sportive del calciatore Luca Calapai», si apre cosi la nota della società pitagorica.

«Nato a Messina il 20 maggio 1993, Calapai in precedenza ha indossato anche le maglie di Carpi, Modena e Barletta. Laterale destro, dotato di tecnica e velocità che gli permettono di coprire tutta la fascia garantendo un buon rendimento in ambedue le fasi, ha firmato un contratto con i pitagorici con scadenza al 30 giugno 2023.Da oggi metterà tutte le sue qualità a disposizione degli squali. Benvenuto in rossoblù, Luca!»