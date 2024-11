Continuano i movimenti di mercato del Crotone, che in vista dell'avvio del prossimo campionato di Serie C, sta costruendo una rosa che si candida ad essere tra le più competitive del torneo.

La società del presidente Vrenna, nella giornata di oggi ha ufficializzato due nuovi innesti (Maxime Giron e Guido Gomez) che saranno subito a disposizione di mister Franco Lerda. Contestualmente i pitagorici hanno salutato tre elementi: Nedelcearu, Spina e Spezzano.

Le operazioni in ingresso: comunicato

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Guido Gomez.

Attaccante, nato a Vico Equense il 19 maggio 1994, Guido è dotato di un’ottima fisicità e di un gran senso del gol oltre ad essere molto mobile. Formato nel Sassuolo, Gomez ha maturato diversa esperienza in Serie C e nelle ultime 3 stagioni ha indossato la maglia della Triestina realizzando 27 reti. Ora è pronto per dare il suo contributo alla causa rossoblù ed ha firmato un contratto triennale con scadenza al 30 giugno 2025.

Dal Palermo Football Club arriva Maxime Giron, terzino sinistro francese che compirà 28 anni il prossimo 15 settembre. Partito dalle giovanili del Clermont, è arrivato in Italia nel Montichiari. Tra le altre, ha vestito le maglie di Juve Stabia, Avellino, Reggiana e lo scorso anno quella del Palermo dove è stato tra i protagonisti della promozione in cadetteria. Dotato di grandi doti aerobiche che gli permettono di agire lungo tutta la fascia ed andare facilmente al cross con assist al bacio per i compagni: tutte qualità che da oggi metterà al servizio degli squali. Il neo calciatore pitagorico ha sottoscritto un contratto triennale alla presenza del direttore generale Raffaele Vrenna.

Operazioni in uscita

Ionut Nedelcearu, classe 1996, è stato ceduto a titolo definitivo al Palermo Football Club. Per il centrale rumeno, 34 presenze e 2 reti nella passata stagione;

Il difensore Cosimo Spezzano (classe 2004) passa al Ravenna Footballl Club in prestito fino al 30 giugno 2023;

L’attaccante Marco Spina (classe 2000) è stato ceduto a titolo temporaneo all’Associazione Sportiva Gubbio 1910.