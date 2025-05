Allo “Scida” primo tempo caratterizzato da una tensione altissima tra le due squadre. Il copione non cambia nella seconda frazione. Finisce con il risultato a occhiali: gli Squali, però, proseguono la maratona che porta in Serie B

Allo Scida gara da polsi forti, per superare il primo turno dei play off, la Juve deve vincere nei 90 minuti, mentre il Crotone di mister Emilio Longo ha 2 risultati su 3, perché il pareggio è alleato della squadra meglio classificata (nel girone C) che però non ha ancora iniziato la maratona che porta in Serie B. La squadra di Brambilla, invece, ha sfavillato (1 a 5) a Benevento. Via alla "garra”!

Primo Tempo

Calcio d’inizio al Crotone che nelle prime fasi non rinuncia al pressing appena perde palla. La Juve non si scompone anche di fronte a qualche disimpegno non preciso ed il Crotone fa la gara anche se la vera prima palla goal è dei bianconeri sventata da D’Alterio in uscita bassa su Afena-Gyan. Ora è la Juve che ci prova gusto e continuità battendo anche due angoli consecutivi. Cargnelutti risponde al 13’ su cross da sinistra, mandando alto. Arriva il primo ammonito dell’incontro: si tratta di Faticanti per fallo su Vinicius.

Al 16’ Guerini al volo, col destro, dal limite con la palla che rotola fuori. Poi grande confusione ed equilibrio fino al 31' quando Tumminello ruba palla a Scaglia al limite dell’area ma il suo sinistro viene smorzato da Gil. Al 41' è però D’Alterio salva il punteggio sul sinistro di Guerra consegnando ancora più tensione che mister Longo dovrà gestire nello spogliatoio.

Secondo Tempo

Anche la seconda frazione inizia sul filo dell’equilibrio dei più fisici (gli ospiti) ed i più tecnici contratti. Al 50’ ne fa le spese Ammonito Macca per un brutto fallo su Vinicius. Allo scoccare dell’ora di gioco l’impressione è che il piano di gara di Brambilla stia funzionando meglio. Al 62’ Tumminello non riesce a dare forza al colpo di testa che impegna comunque Daffara sul bel cross di Gallo da sinistra. Entrano Groppelli e Silva per Giron e Ricci nel Crotone e Turco per Gil Puche.

Il Crotone prova a prendere coraggio con qualche calcio da fermo e lanci lunghi. Vitale prova da sinistra ma l’imprecisione dell’ultimo passaggio rimane. Entra Mancini, che becca subito giallo, per Cudrig, La gara continua ad essere ruvidissima con il sesto ammonito al 75’. Al 77’ Turco scende e serve benissimo da destra ma per fortuna due bianconeri si contrastano tra loro nel tentativo di colpire (fuori) di testa. Turco ci riprova con medesimi esiti tre minuti più tardi. Longo cerca densità numerica a centrocampo richiamando Gomez e Tumminello inserendo Stronati e Murano, Brambilla risponde con Deme per Afena-Gyan e Anghelè per Comenencia. Ne esce un finale, fino al 90’, con un Crotone che non vuole subire rintanandosi dietro anche se Turco torna ad essere imprendibile. I cinque minuti di recupero finali infiammano lo Scida che vorrebbe fischiare subito. Entra Schirò per Gallo. Ed il Crotone, senza più patemi (anzi con Murano fermato per fuorigioco lanciato solo contro Daffara) passa al turno nazionale dei play off grazie ad una delle rare occasioni in cui la squadra di Emilio Longo non crea, e giustamente non segna. Domani mattina il sorteggio per stabilire l’avversario del Crotone nel primo turno della fase nazionale.

Il tabellino

Crotone 0 Juventus Next Gen 0

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron (dal 64’ Groppelli); Gallo, Vinicius; Ricci (dal 64’ Silva), Tumminello (dall’83’ Murano), Vitale; Gomez (dall’83’ Stronati). All. Longo

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Daffara; Gil Puche (dal 64’ Turco), Scaglia F, Turicchia; Comenencia (dall’83’ Anghelè), Macca, Faticanti, Pietrelli; Cudrig (dal 69’ Mancini), Afena-Gyan (dall’83’ Deme); Guerra. All. Brambilla

Arbitro: Antonio Di Reda; ammoniti: Faticanti (JNG) al 16’; Cargnelutti (KR) al 26’; Macca (JNG) al 50’; Mancini (JNG) al 71’; Gallo (KR) al 72’; Comenencia (JNG) al 74’; Guerini (KR) all’88’