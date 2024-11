Manca solo l'ufficialità ma la rotta sembra ormai segnata: Michele Pazienza sarà il nuovo allenatore del Crotone. La notizia era nell'aria già da qualche giorno e pare che sia tutto pronto per l'annuncio ufficiale che vedrà l'ormai ex tecnico del Cerignola alla guida della squadra pitagorica al posto di Lamberto Zauli. Questa decisione è stata presa dal presidente del Crotone, Gianni Vrenna e dal nuovo direttore sportivo, Giuseppe Di Bari. Secondo indiscrezioni, Pazienza sarà annunciato ufficialmente a breve e si prevede che arriverà in città già tra oggi o domani.

Dopo tre anni di collaborazione, durante i quali hanno ottenuto una promozione in Serie C e raggiunto la fase nazionale dei playoff, le strade dell'Audace Cerignola e di Michele Pazienza si sono separate. L'ufficializzazione è arrivata con un comunicato diffuso dal club pugliese pochi minuti dopo la mezzanotte tra martedì 20 e mercoledì 21 giugno.

La scelta di Pazienza come nuovo allenatore del Crotone rappresenta un'opportunità sia per il tecnico che per la squadra calabrese. Pazienza ha dimostrato le sue capacità nel guidare il Cerignola verso importanti risultati, e il Crotone confida che possa portare la stessa determinazione per tentare di raggiungere in poco tempo il traguardo della Serie B, sfuggito quest'anno nonostante il secondo posto in classifica con 80 punti.