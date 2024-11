Convulso finale di mercato per Raffaele Vrenna che a Milano, ai microfoni di LaC, conferma l’esigenza in mediana che potrebbe essere doppia

Niente ritorno a Crotone per Luca Marrone che ha trovato l’accordo con la Cremonese dell’ex mister Stroppa che gli riapre clamorosamente le porte della Serie B con una trattativa rapida con il prestito da Lecco con obbligo di riscatto condizionato dal numero delle presenze. Raffaele Vrenna però riporta Andrea Rispoli e Nicolò Zanellato; il primo nella città pitagorica, tra 2020 ed il 2021, il secondo invece è stato punto fermo dell’esperienza di Stroppa sia in B che in serie A; il direttore generale che si è fermato per una intervista scoop a Milano ai microfoni di Antonio Alizzi, conferma l’esigenza di chiudere per un altro centrocampista se partisse Lucas Felippe che non garantisce Zauli nel complicatissimo ruolo lasciato vacante dalla partenza di Jacopo Petriccione a Catanzaro.

Si lavora infatti per uno scambio con il Foggia che vede coinvolti proprio Lucas Felippe e Giovanni Di Noia. Ma la chiusura di mercato eufemisticamente molto vivace ha già messo a segno altri due colpi: il jolly offensivo Dimitiar Kostadinov, bulgaro classe 1999, che arriva dal Septemvri Sofia, squadra bulgara di seconda serie; e Riccardo Costa, classe 2004, che arriva dal Brindisi.