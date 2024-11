Il calciatore serbo si legherà alla società di Vrenna con un contratto di sei mesi, con eventuale rinnovo per un anno in caso di salvezza

Il Crotone ha chiuso la trattativa di mercato per il difensore Vladimir Golemic. Il calciatore serbo, ritornerà in Calabria dopo aver militato con la squadra greca del P.A.S. Lamia.

Per Golemic si avvicina dunque una nuova avventura con la maglia del Crotone, dove ha militato per tre anni, dall’agosto del 2018 fino al giugno 2021. Il contratto prevedrebbe sei mesi di contratto con eventuale rinnovo per un anno, chiaramente legato alla permanenza del club rossoblù in Serie B.