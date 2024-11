Intanto domani pomeriggio in Prefettura è atteso il confronto che dovrà partorire un cronoprogramma operativo per smontare la tribuna dello stadio pitagorico a campionato finito

Il Crotone ieri sera al Menti, è riuscito a strappare un pari in casa festante della Juve Stabia, nonostante sia stato costretto a giocare in dieci per più di un tempo. Il punto diventa d’oro non solo perché la squadra di Pagliuca non si sia fatta “ubriacare” dai più che meritati festeggiamenti per la promozione in Serie B arrivata matematicamente la scorsa settimana

C’era e c’è stata la reazione di carattere dei ragazzi di Zauli, che alla mezz’ora hanno anche anticipato il finale di primo tempo shock con l’uscita di Stronati per infortunio alla sua prima da titolare in stagione dopo che il ragazzo, arrivato a gennaio, non era praticamente mai riuscito a giocare per una serie di guai muscolari infiniti. Così il grande merito, dopo il goal subito e la quasi contestuale espulsione di Zanellato, ingenuo e colpevole per il secondo giallo davvero gratuito, i rossoblù hanno cercato di reagire subito, riuscendo a rispondere da atleti ed uomini veri, smaltendo anche la bruttissima pagina di cronaca subita con l’aggressione di inizio settimana

Il punto potrebbe essere determinante in vista della prossima gara allo Scida, ultima interna, contro il Monopoli inguaiato al 17esimo posto: con tre punti nelle contestuali sfide del Latina a Benevento e del Giugliano che riceve la Casertana quarta, il settimo posto non è più irraggiungibile, con il primo eventuale turno dei play off che si potrebbe così giocare allo Scida con un doppio risultato a disposizione per passare al turno successivo. E se è vero come è vero, che l’ultima gara sarebbe comunque ad Avellino, anche Latina e Giugliano saranno poi chiamati ad affrontare, rispettivamente, Taranto e Cerignola.

Così mentre si attendono gli sviluppi della riunione di domani in Prefettura che dovrà partorire un cronoprogramma operativo che faccia coesistere i lavori e l’attività sportiva del Crotone Calcio con le esigenze di Antica Kroton, ma soprattutto con l’agibilità non più prorogabile della tribuna da smontare all’Ezio Scida, il finale della regular season potrebbe regalare qualche certezza e meno incubi di una stagione, finora, davvero disgraziata