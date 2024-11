Tre formazioni del torneo di calcio amatoriale nato nel 2016, giocheranno dall'1 al 3 luglio le fasi nazionali nel Lazio. Sarà l'occasione per affrontare grandi campioni come l'ex capitano giallorosso, ma anche Ledesma, Cerci e Taddei

I fondatori del Serie A8, vivranno 3 giorni importantissimi. Il torneo di calcio amatoriale nato nel 2016 a Cosenza dalla mente di Gabriele Runco, vedrà le tre squadre che giocheranno a Roma le Finali Nazionali della Lega Calcio 8 al “Totti Sporting Club” sfidare grandi campioni come Totti, Ledesma, Cerci, Taddei.

Organizzato dall’associazione Emsi Cosenza e affiliato Coni e Acsi, il Serie A8 vanta 600 iscritti. Un gruppo di giovani cosentini, legati dalla passione per il calcio, che nel 2016 decide di creare un campionato amatoriale di calcio a 8, ispirato alla Serie A nazionale che tutti conosciamo, creando cosi il “Serie A8”.

Ma c'era bisogno di “differenziarsi e diventare virali”, cosi lo sport fù unito al mondo dei social, con la trasmissione delle partite in Live Streaming.

In poco tempo si sparge la voce sul territorio cosentino, le persone si connettono alle pagine social per curiosità, per vedere l’amico, il fratello, il marito o il collega, giocare la partita in diretta, unendo tifo e sfottò. Nei successivi anni il Serie A8 diventa così grande da creare un vero e proprio campionato con promozioni e retrocessioni.

Quest’anno arriva la grande notizia, ovvero il Serie A8 entra a far parte della Lega Nazionale Calcio a 8 come referenti della Regione Calabria. Un grande passo per lo sport calabrese che ora andrà in scena in un palcoscenico nazionale di grande importanza. Nei giorni 1, 2 e 3 Luglio si svolgeranno le finali nazionali che verranno trasmesse in live streaming sulla pagina facebook “Serie A8”.

Gabriele Runco e Francesco Cellini del direttivo Emsi Cosenza, hanno gestito l’ultimo anno di campionato, nonostante le mille difficoltà legate a Covid e Omicron. Di grande supporto anche i responsabili delle telecronache, social media e live streaming, il gruppo di “Calabria Food Porn” capitanato da Wladimiro Nigro.