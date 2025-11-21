Esordio vincente in azzurro - con gol - per il giovanissimo calciatore santonofrese Paolo Lopreiato, classe 2011, da circa un mese entrato a far parte del giro della Nazionale italiana Under 15 guidata dal tecnico Enrico Battisti. Per il difensore in forza alle giovanili del Catanzaro, la prima uscita nel Torneo di Natale - sfida tra gli 88 azzurrini convocati, suddivisi in quattro squadre - in corso al centro sportivo di Novarello, in provincia di Novara, è culminata nel bel gol dalla distanza segnato al 18esimo della ripresa e valso la vittoria alla Squadra A, allenata da Bruno Redolfi, in campo contro la Squadra B azzurra.

Per il giovane santonofrese, dunque, la soddisfazione di un sigillo all’esordio dopo la gioia della convocazione in rosa avvenuta in seguito alle selezioni territoriali, nell’ottobre scorso, e, per ciò che riguarda la gara, a 18 minuti dall’ingresso in campo che si è materializzato all’inizio della ripresa.

Ed è grande la soddisfazione anche nel suo paese natale, Sant’Onofrio, dove la notizia della convocazione di Lopreiato in azzurro era già stata accolta con grande gioia ed orgoglio e senza, tuttavia, troppo stupore, considerate le note qualità tecniche ed atletiche del giovane calciatore da qualche tempo perno del reparto difensivo della formazione giovanile del Catanzaro.

Ora la nuova avventura in Nazionale, salutata nel migliore dei modi, e anche la “responsabilità” di rappresentare la Calabria da unico calciatore proveniente da squadre della nostra regione in una rosa composta da pari-età in forza alle formazioni giovanili del club di Serie A e B.

Un sentimento d’orgoglio e appartenenza di cui si è fatta portavoce la pagina Facebook Melissandra Sant’Onofrio che in più post ha celebrato il campioncino nostrano. «Il gioco si fa più duro - si legge in uno di questi -. Le cose diventano più serie. L'adrenalina sale. I tacchetti si fanno sentire. Tu rimani sempre lo stesso. Continua a fare quello che stai facendo. Noi siamo qui, a fare il tifo per te e per l'Italia. Vedere un santonofrese in quella lista di convocati ci rende orgogliosi».