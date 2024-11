L'ex tecnico di Bari e Livorno, come anticipato, si accomoderà sulla panchina rossoblu per guidare il club pitagorico nel primo storico anno di serie A.

Lo ha annunciato il presidente del club calabrese, Raffaele Vrenna, all'Adnkronos:





"Abbiamo raggiunto l'accordo con Nicola. E' stata una scelta ponderata anche perché fa lo stesso tipo di gioco di Ivan Juric. E' la scelta migliore per puntare alla salvezza". Nicola ha firmato fino al giugno 2017 con opzione per le due stagioni successive.



L'arrivo di Nicola è stato ufficializzato anche sul sito del club calabrese. "Football Club Crotone comunica di aver affidato, a partire dall'1 luglio 2016, la guida tecnica della prima squadra al sig. Davide Nicola", annuncia la nota. "Nei prossimi giorni verrà comunicata la data della presentazione ufficiale del neo allenatore rossoblù nell'ambito di una conferenza stampa. La società dà il benvenuto a mister Nicola e gli augura un grosso in bocca al lupo per il nuovo incarico".