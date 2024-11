Ottavo turno di campionato di Promozione girone A quello previsto per domenica 3 novembre. Con il torneo che inizia a dare indicazioni sia per la parte alta e sia per quella bassa della classifica. La prossima giornata del torneo offre diversi incroci che potrebbero ancor di più confermare quanto sinora intravisto.

Una delle capolista, la DB Rossoblù Luzzi a quota 17 in graduatoria, affronterà in trasferta l’ostico Cassano Sybaris che arriva alla gara con 7 punti in classifica. La corazzata rossoblù dovrà prestare la massima attenzione, il campo dei cassanesi nasconde diverse insidie con una squadra, se in giornata, capace di mettere in difficoltà chiunque soprattutto quando il confronto si pone contro le più forti. Nelle altre tre gare esterne, la DB Rossoblù Luzzi ha sempre vinto segnando 10 reti e subendone solo una. Il Cassano Sybaris in casa, nelle altre tre occasioni, ha ottenuto equamente una vittoria, un pareggio e una sconfitta. A dirigere l’incontro sarà il signor Christian Gervasi della sezione arbitrale di Cosenza.

Il Trebisacce, l’altra capolista anch’essa con 17 punti, verificherà quanto di buono si dice della PLM Morrone, non a caso in seconda posizione a quota 14 (anche in questo caso in condivisione). I delfini giallorossi non hanno sinora concesso nulla sul proprio sintetico dell’”Amerise”, tre gare e 9 punti. Meno regolare il cammino in trasferta della PLM Morrone che, in tre trasferte, ha ottenuto 4 punti (una vittoria, un pareggio e una sconfitta). La contesa sarà valutata dal signor Carmine Pompilio della sezione arbitrale di Rossano.

Per l’Altomonte RC (14 punti), attuale secondo posto del podio, sembrerebbe una giornata più abbordabile, almeno sulla carta. Ma si gioca sul campo del Malvito che in classifica ha 5 punti, nel caso specifico in terra battuta che potrebbe essere un particolare non trascurabile. Gli ospiti che fuori casa non hanno mai perso (2 vittorie e 1 pareggio), contano sul recupero di qualche acciaccato, impensabile che le orecchie non siano in ascolto delle vicende dagli altri campi. Il Malvito deve ancora crearsi una identità, i gialloverdi in casa hanno vinto solo in una occasione, pareggiato e perdendo per altrettante volte. Giudice della contesta il signor Ndongo Ndao, sezione di Cosenza.

Il Sersale con 11 punti, dopo aver subito nel recupero il pareggio in casa della DB Rossoblù Luzzi sette giorni prima, aspetta l’AEK Crotone cristallizzato a 12 punti. Gara da tripla con i locali ancora imbattuti nel torneo ma penalizzati in classifica da una serie di pareggi, ben cinque, oltre a due vittorie. Gli ospiti non hanno mai vinto in terra straniera riuscendo solo a pareggiare due volte e perdendo nell’altra delle gare sinora disputare lontano da casa.

Il più che sorprendente Cotronei (11 punti) valuterà sul campo del Soccer Montalto se sia effettivo il cambio di rotta dei padroni di casa reduci nell’ultimo turno da un prezioso pari a Crotone. Per i locali è la peggior partenza da quando è iniziata partecipazione al campionato di Promozione, i solo 5 punti, a parità di gare disputate, fanno tanta differenza rispetto ai 14 di due anni prima e ai 13 nella scorsa stagione. Il Cotronei fuori casa ha conquistato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta), il test sarà importante anche per le proprie aspirazioni. Le squadre in campo saranno sottoposte al giudizio della signora Ilaria Leotta della sezione arbitrale di Rossano.

Il Mesoraca, con i provvisori 10 punti in attesa del recupero contro l’Amantea previsto per mercoledì 6 novembre, avrà ospite l’ostica Juvenilia RCS. Padroni di casa reduci da una sconfitta contro l’Altomonte RC dove ha comunque mostrato il proprio potenziale pagando, però, ingenuità difensive. Di contro la Juvenilia RCS arriva da una vittoria avendo battuto, di misura, sul proprio terreno, il Cassano Sybaris. Arbitro dell’incontro il signor Pietro Gallo della sezione arbitrale di Lamezia Terme.

Gara senza pronostici quella che interesserà il derby tra i cugini del Campora (8 punti) e dell’Amantea (5 punti, 1 gara in meno). I locali sono ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga, negli altri appuntamenti hanno pareggiato 1 sola volta e costretti a cedere il passo nelle altre 2 occasioni. Il rebus Amantea è tutto da decifrare per le potenzialità in organico, in attesa del recupero a Cotronei contro il Mesoraca, ha sempre perso negli incontri esterni con il record negativo di non aver realizzato neanche una rete subendone però 6. A dirigere l’incontro è stato designato il signor Giuseppe Polifrone della sezione arbitrale di Taurianova.

Chiude la nostra rassegna sull’ottava giornata l’incontro tra il VE Rende (4 punti) e lo Scalea (1 punto), rispettivamente penultimo e ultimo nella classifica sinora formata. I biancorossi sono a caccia dei primi 3 punti in assoluto (non hanno mai vinto in campionato), sebbene non abbiano mai perso in casa hanno però ottenuto solo 3 pari. Lo Scalea in settimana ha cambiato la guida tecnica passata di mano dal dimissionario Mandarano al subentrante Germano che raccoglie una eredità ciclopica, un solo pareggio e ben 6 sconfitte. Preoccupante soprattutto sia la vena realizzativa (1 sola rete all’attivo) e sia quella difensiva (ben 16 quelle incassate). Il tutto è stato affidato alle cure arbitrali di Luca Vita Carino della sezione di Paola.

Questo il programma completo delle gare che avranno inizio alle ore 14:30

Malvito – Altomonte RC

Campora – Amantea

Cassano Sybaris – DB Rossoblù Luzzi

Mesoraca – Juvenilia RCS

Sersale – AEK Crotone

Soccer Montalto – Cotronei

Trebisacce – PLM Morrone

VE Rende - Scalea