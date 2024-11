La società del presidente Gencarelli ha il suo nuovo allenatore. La scelta è ricaduta su Gigi Carnevale, 49 anni, tecnico giovane con un bagaglio professionale importante.

Prima di approdare in casa Db rossoblù città di Luzzi, mister Carnevale è stato uno dei selezionatori con il Cosenza, in seguito ha guidato la Paolana e, oltre a essere spalla di mister Aita come suo secondo a dgs PraiaTortora, ha guidato la Rappresentativa Under 19 del CR Calabria. Giovane sempre con la voglia di migliorare, ha nel proprio dna il continuo confronto e non disdegna gli aggiornamenti professionali seguendo le tematiche in tutto il mondo.

«È bastato poco per intendersi con il presidente Gencarelli – il primo pensiero del neo tecnico - sono felice di entrare nel mondo della DB Rossoblù. Arrivo in un ambiente dove è stato un gran lavoro da parte di chi mi ha preceduto, una sfida importante. Ma non mi spaventa, sono abituato a lavorare, la responsabilità mi esalta e sono pronto a dare tutto. In squadra ritrovo Casella, Leta, De Luca, Azzinnaro, ragazzi con cui ho già lavorato. Insieme a tutti gli altri cercheremo di dare le massime soddisfazioni alla società e ai nostri tifosi. Arrivo in punta di piedi, non è mia intenzione stravolgere l’organizzazione tecnica che già ha fatto bene, sarei ben lieto di lavorare con il preparatore atletico Bruno, con il preparatore dei portieri Nigro. Per queste figure, sarà la società a trovare la giusta filosofia nel segno della continuità. In linea di massima ho un mio piano di lavoro per iniziare la preparazione precampionato, giusto il tempo di metabolizzare il momento e ne parlerò con la società».