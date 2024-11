C'è sempre più confusione a Catanzaro. La pesante sconfitta nel derby contro il Cosenza ha fatto saltare il banco di Spader. Ed ora il Ds giallorosso Preiti, starebbe inseguendo l'ex tecnico dei lupi, Mario Somma

Ancora caos in casa Catanzaro. Dopo la sonora sconfitta nel derby calabrese contro il Cosenza, Giulio Spader non è più l’allenatore giallorosso. Spader, arrivato solo qualche giorno fa al posto di Alessandro Erra, era stato chiamato in causa per riportare stabilità nella squadra. Scelto da Preiti sulla fiducia perché già parte del gruppo societario. Ma il risultato contro i cugini rossoblù non è andato giù al ds che ha sollevato l’allenatore dall’incarico.



Le aquile non riescono a spiccare il volo, dunque. Ed ecco che è già pronto il nome che potrebbe prendere in mano le redini della squadra. Tra i papabili spicca quello di Mario Somma, ex Empoli e Salernitana che nella scorsa stagione ha guidato il Latina in serie B da novembre e febbraio.

Ma Somma è un volto già noto in Calabria. Nel 2010 fu chiamato proprio dal Cosenza al posto di Paolo Stringara. Il tecnico, dopo una stagione altalenante, diede poi le dimissioni in seguito al pari interno contro la Cavese.

Sarà quindi il tecnico di Latina a far spiccare definitivamente il volo alle aquile? Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’accordo definitivo tra le due parti.