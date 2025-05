Un'annata nefasta per la Soccer Montalto, quest'anno militante nel campionato di promozione A, e conclusa con l'amara retrocessione in Prima Categoria. Tanti fatto che sono andati storti e che hanno portato il club rossoblù all'esito più cupo.

Bria riconfermato

La società però è rivolta già al futuro e pronta a ripartire per ricostruire. Nessun dubbio sulla guida tecnica, dal momento che viene riconfermato mister Piero Bria, arrivato a campionato in corso e fortemente voluto dalla società del presidente Danilo De Rose e dal direttore sportivo Covello. Mister Bria sarà anche supervisore delle categorie Juniores e Allievi per creare un’unica identità tecnica. Sotto l’attenta gestione del direttore Covello, la società ha tracciato anche le nuove linee guida programmatiche che guardano lontano e puntano a migliorare anche il settore giovanile in tutti suoi aspetti per renderlo sempre di più un fiore all’occhiello nel panorama calcistico regionale.



Dunque mister Bria si è da subito messo a disposizione del direttore della scuola calcio Luca Altomare, per lavorare fianco a fianco e garantire che i giovani talenti siano seguiti e valorizzati. Altomare, tra l'altro, è un ex calciatore professionista che ha militato nel Napoli in Serie A per oltre dieci anni e ha messo la sua esperienza a servizio del settore giovanile, formando centinaia di giovani calciatori. Questo approccio permetterà di creare un percorso di crescita coerente e condiviso per i giovani calciatori. Insomma, la stagione dei rossoblù è già partita con rinnovato entusiasmo e convinzione per regalare a tutto il mondo Soccer Montalto nuove pagine di storia da scrivere e non si escludono l’ingresso di nuovi imprenditori del territorio a sostengono del progetto.