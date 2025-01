Il tecnico giallorosso al termine del match chiuso con il risultato a occhiali: «Potevamo fare meglio in fase di rifinitura, ma ho dovuto anche cambiare sistema di gioco per le varie assenze»

Si apre con uno 0-0 alquanto piatto nel risultato ma vivo nel gioco, il 2025 del Cittanova che torna appunta dalla tana della Paolana con un pari nella prima giornata dell'anno nuovo, che coincide inoltre con l'ultima del girone d'andata (la quindicesima). Un pari che, per classifica, forse sta più stretto ai giallorossi i quali devono cercare di allungare il prima possibile sulla zona rossa.

La formazione di Crucitti (che ritorna in panchina dopo quattro giornate di squalifica) può recriminare per un gol annullato a Khoris (rientrante dopo l'infortunio) per un presunto fuorigioco. Il Cittanova, in ogni caso, muove la classifica dopo due sconfitte consecutive.

Le parole di Crucitti

Nel post gara, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso proprio Crucitti: «Credo che il risultato complessivamente sia giusto anche se alla lunga, soprattutto negli ultimi dieci minuti, abbiamo spinto molto e potevamo fare meglio in fase di rifinitura. Siamo andati in difficoltà su qualche piazzato e su qualche seconda palla ma alla fine il pari credo sia lo specchio più giusto».

I giallorossi, come detto ritrovano Khoris dopo l'infortunio, il quale stava per essere subito decisivo, anche se le assenze erano molteplici: «Abbiamo disputato un'ottima gara, anche se ho dovuto cambiare qualcosa nel sistema di gioco a causa degli indisponibili. Khoris mancava da due mesi ma ha dimostrato subito il suo peso sia qualitativo che di esperienza. Inoltre aveva anche fatto gol dopo una bella azione costruita, ma mi sembra strano che con un cross venuto dal fondo il direttore di gara abbia chiamato il fuorigioco. In ogni caso non giudico la decisione. Dobbiamo rimanere sempre concentrati, perché adesso i punti iniziano a pesare».