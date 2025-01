I biancoverdi superano 4-0 i reggini e approfittando del pareggio per 1-1 tra Reggioravagnese e l’ex capolista Praiatortora, si riportano in vetta alla classifica nell’ultio turno del girone d’andata

Si è alzato oggi pomeriggio il sipario del campionato di Eccellenza calabrese per quanto riguarda il 2025. Si sono infatti disputate le prime partite del nuovo anno nel massimo campionato regionale, che ha visto le squadre scendere in campo per la quindicesima giornata del torneo, l’ultima del girone d’andata.

Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno, che coinciderà con il primo di ritorno, e si giocherà nel fine settimana dell’11 e 12 gennaio prossimi. L’anticipo del sabato in programma sarà quello tra Vigor Lamezia e Castrovillari.

I risultati della 15esima giornata

Bocale-Rossanese 2-4

Brancaleone-Castrovillari 1-0

Palmese-Isola CR 0-0

Paolana-Cittanova 0-0

Reggioravagnese-Digiesse Praiatortora 1-1

Rende-Ardore 1-2

Soriano-Gioiese 0-1

Vigor Lamezia-San Luca 4-0

La classifica

Vigor Lamezia 32

PraiaTortora 31

Rossanese 30

Reggioravagnese 28

Isola CR 25

Paolana 25

Soriano 22

Gioiese (-2) 21

Palmese 19

Brancaleone 19

Cittanova 18

Castrovillari (-1) 17

Ardore 12

Bocale 11

San Luca 6

Rende 5

Il prossimo turno

Vigor Lamezia-Castrovillari (sabato)

Bocale-Ardore

Brancaleone-Rossanese

Gioiese-Praiatortora

Paolana-San Luca

Reggioravagnese-Cittanova

Rende-Isola CR

Soriano-Palmese