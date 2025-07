Accertamenti dei militari in tre piani (terzo, ottavo e nono) su delega della Procura di Catanzaro: uno dei filoni dell’inchiesta riguarderebbe il pianeta salute. Sarebbe stata effettuata anche una perquisizione domiciliare

Una nuova giornata complicata alla Cittadella regionale, con acquisizioni di documenti andate avanti per alcune ore su tre piani del Palazzo, a partire dalla mattinata, in quello che sembra un nuovo fronte investigativo. In azione la Guardia di Finanza su delega della Procura di Catanzaro.

Temperatura caldissima e non soltanto per la torrida giornata, con temperatura al di sopra dei 35 gradi. I militari della Guardia di finanza avrebbero fatto visita agli uffici della Regione Calabria e le divise delle Fiamme Gialle non sono passate inosservate.

Non sono in pochi quelli che navigano ogni giorno nel Palazzo di Germaneto e più d'uno è pronto a giurare che quella di oggi sia stata una giornata infuocata. Tutta da ricordare.

Nel mirino delle attività investigative vi sarebbero ben tre piani della Cittadella, per i cultori della materia il terzo, l'ottavo e il nono. Con stratificato materiale prelevato nelle stanze della burocrazia. Si parla, ma sono notizie tutte da confermare, di avvisi di garanzia eccellenti e di una perquisizione domiciliare.

Manco a dirlo, uno dei filoni dell’indagine sarebbe concentrato sul pianeta sanità. Al centro della visita della Guardia di Finanza vi sarebbero autorizzazioni e accreditamenti per cifre molto elevate.