L'uomo, un giovane agente della Polizia locale, avrebbe mangiato un panino al food truck la sera del 4 agosto. Avrebbe cominciato ad avvertire dei malesseri generali tre giorni fa, fino al peggioramento delle sue condizioni e le difficoltà di respirazione di questa mattina

C'è un'altra persona ricoverata in Terapia Intensiva all'ospedale di Cosenza con i sintomi da intossicazione da botulino. Si tratta di un giovane agente della Polizia locale di Diamante, che avrebbe mangiato un panino all'ormai noto food truck di Viale Glauco la sera del 4 agosto.

L'uomo, che in un primo momento non avrebbe avuto alcun sintomo, avrebbe cominciato ad avvertire dei malesseri generali tre giorni fa, fino al peggioramento delle sue condizioni e quindi le difficoltà di respirazione, che stamattina hanno richiesto il ricovero nel nosocomio bruzio.

Per la vicenda risultano indagate nove persone, a vario titolo indagate dalla procura di Paola per omicidio colposo e lesioni personali colpose. Sei sono medici che hanno avuto in cura Luigi Di Sarno e Tamara D'Acunto, morti - secondo quanto ipotizza la magistratura - per l'intossicazione da botulino non diagnosticata, due sono i responsabili delle ditte produttrici degli alimenti presumibilmente contaminati e l'altro è il proprietario del food truck. Gli ultimi tre dovranno rispondere anche di somministrazione di alimenti nocivi.